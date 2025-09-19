3.64 BYN
В порту Петербурга изъяли 1,75 тонны кокаина на 20 млрд российских рублей
Более 1,75 т кокаина, привезенного на судне из Латинской Америки, изъяли в порту Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.
Сотрудниками ФСБ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ пресечена контрабандная доставка партии кокаина, оценочная стоимость которой составляет более 20 млрд российских рублей. Наркотик находился в контейнере, прибывшем с грузом бананов.
"На территории морского порта г. Санкт-Петербурга в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество "кокаин" общей массой 1750 кг ", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По факту произошедшего Балтийской таможней возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление и задержание всех участников наркотрафика.
Скриншот видео ЦОС ФСБ России / ТАСС