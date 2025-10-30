3.71 BYN
В Пуховичском районе у матери забрали ребенка и временно определили в приют
Автор:Редакция news.by
Антисанитария и без отопления - условия жизни шестилетнего ребенка в Пуховичском районе. По требованию прокуратуры мальчика забрали у матери и временно определили в приют. Ситуацию заметили сотрудники школы, которые навестили семью в сентябре.
Условия жизни первоклассника поразили учителей. Руководство школы дало возможность матери изменить ситуацию. Но спустя месяц отопление в доме так и не появилось.