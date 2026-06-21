В результате ударов ВСУ по Крыму погибли 4 человека

Украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров. 4 человека погибли, 28 - ранены, 14 из которых госпитализированы. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

После ударов ВСУ по нефтебазе и Керченской паромной переправе, Крым оказался частично обесточен, возникли перебои с водоснабжением. На этом фоне власти приостановили продажу топлива.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

"На крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. Обо всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно".