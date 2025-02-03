Смотреть онлайн
Программа ТВ
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

В США двое мусорщиков едва не погибли - кто-то выкинул в мусор взрывоопасные предметы

Их работа не считается опасной, а зря. В США двое мусорщиков едва не погибли во время своей работы.

Опустошая контейнеры, мужчин накрыла внушительная взрывная волна. По всей видимости, кто-то выкинул в мусор взрывоопасные предметы и, оказавшись под давлением, они сдетанировали. Без помощи медиков не обошлось.

Зона Х