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В США двое мусорщиков едва не погибли - кто-то выкинул в мусор взрывоопасные предметы
Их работа не считается опасной, а зря. В США двое мусорщиков едва не погибли во время своей работы.
Опустошая контейнеры, мужчин накрыла внушительная взрывная волна. По всей видимости, кто-то выкинул в мусор взрывоопасные предметы и, оказавшись под давлением, они сдетанировали. Без помощи медиков не обошлось.