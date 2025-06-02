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В Тибете при сходе оползня погибли три человека, еще семь пропали без вести

В Тибете при сходе оползня погибли три человека, еще семь пропали без вести

По меньшей мере три человека погибли, еще двое пострадали в результате схода оползня в Тибетском автономном районе КНР, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в городском округе Чамдо. По данным местных властей, семь человек числятся пропавшими без вести.

На месте работают экстренные службы.

жертвыТибетинцидент