В Тибете при сходе оползня погибли три человека, еще семь пропали без вести news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a465714-71b6-4cd8-b77f-a8e031e88a02/conversions/9113e431-d2d3-4164-9073-5341e170a677-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a465714-71b6-4cd8-b77f-a8e031e88a02/conversions/9113e431-d2d3-4164-9073-5341e170a677-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a465714-71b6-4cd8-b77f-a8e031e88a02/conversions/9113e431-d2d3-4164-9073-5341e170a677-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7a465714-71b6-4cd8-b77f-a8e031e88a02/conversions/9113e431-d2d3-4164-9073-5341e170a677-xl-___webp_1920.webp 1920w