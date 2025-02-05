В Турции грабитель, укравший 3 кг золота в ювелирном, 3 суток прятался в вентиляционной шахте

Жулик в Турции, ограбивший ювелирный магазин на 3 кг золота, трое суток прятался от полиции в вентиляционной шахте в потолке. Об этом сообщают местные СМИ.

В первый день стражи порядка проверили все помещения, но найти злоумышленника не удалось. Затем ТЦ продолжил работу, хотя отмечается, что клиенты сообщали о "каких-то звуках с потолка".