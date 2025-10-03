3.69 BYN
В Великобритании объявлен день траура из-за теракта у синагоги в Манчестере
В Великобритании объявлен день траура в связи с гибелью нескольких человек во время теракта возле синагоги в Манчестере. Об этом говорится в материале британского телеканала Sky News, пишет БЕЛТА.
По информации Sky News, флаги будут приспущены на всех правительственных зданиях страны до 20:00 пятницы, 3 октября, по местному времени (22:00 по минскому времени). Отмечается, что флаги над Палатой общин и над канцелярией премьера на Даунинг-стрит приспущены с утра пятницы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с супругой в пятницу посещает место трагедии. По данным телеканала, Стармер встречается с полицией Манчестера и представителями еврейской общины, а также осматривает место происшествия, которое до сих пор оцеплено.
В четверг, 1 октября, неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, а еще трое находятся в критическом состоянии. Нападавший был застрелен полицией. Власти заявили, что нападение устроил 35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами. Атака произошла в самый священный для иудеев день календаря - Йом-Кипур.