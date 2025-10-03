В Великобритании объявлен день траура из-за теракта у синагоги в Манчестере

Фото AP news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5599e401-a0a6-4b47-8573-00fe56578e45/conversions/0c88c11d-be35-4d38-a136-ebb2ab2a0ecd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5599e401-a0a6-4b47-8573-00fe56578e45/conversions/0c88c11d-be35-4d38-a136-ebb2ab2a0ecd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5599e401-a0a6-4b47-8573-00fe56578e45/conversions/0c88c11d-be35-4d38-a136-ebb2ab2a0ecd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5599e401-a0a6-4b47-8573-00fe56578e45/conversions/0c88c11d-be35-4d38-a136-ebb2ab2a0ecd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото AP

В Великобритании объявлен день траура в связи с гибелью нескольких человек во время теракта возле синагоги в Манчестере. Об этом говорится в материале британского телеканала Sky News, пишет БЕЛТА.

По информации Sky News, флаги будут приспущены на всех правительственных зданиях страны до 20:00 пятницы, 3 октября, по местному времени (22:00 по минскому времени). Отмечается, что флаги над Палатой общин и над канцелярией премьера на Даунинг-стрит приспущены с утра пятницы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с супругой в пятницу посещает место трагедии. По данным телеканала, Стармер встречается с полицией Манчестера и представителями еврейской общины, а также осматривает место происшествия, которое до сих пор оцеплено.