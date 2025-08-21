3.70 BYN
В Витебске женщина сообщила на линию 102, что ее 17-летнюю дочь убивает знакомый
Автор:Редакция news.by
Милиционеры продолжают разбираться в обстоятельствах жуткой истории из Витебска. Там пьяный местный житель с ножом напал на подростка. Милиционерам пришлось применить оружие. На линию 102 позвонила женщина и сообщила, что ее 17-летнюю дочь убивает знакомый.
На место вызова оперативно приехали сотрудники милиции. Во дворе дома они увидели мужчину, который ножом пытался убить девушку.