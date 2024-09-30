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В Вороновском районе пограничники принудительно посадили беспилотник

Лидские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой. Сейчас разыскиваются владельцы дрона.

Инцидент произошел 29 сентября днем в ста метрах от белорусско-литовской границы в Вороновском районе.

С помощью специальных приборов пограничники принудительно посадили мультикоптер. На месте падения нашли и смартфон.

Владельцам гаджетов грозит крупный штраф.

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