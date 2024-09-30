3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Вороновском районе пограничники принудительно посадили беспилотник
Лидские пограничники посадили беспилотник на границе с Литвой. Сейчас разыскиваются владельцы дрона.
Инцидент произошел 29 сентября днем в ста метрах от белорусско-литовской границы в Вороновском районе.
С помощью специальных приборов пограничники принудительно посадили мультикоптер. На месте падения нашли и смартфон.
Владельцам гаджетов грозит крупный штраф.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе