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Витебчанин перевел 16 тыс. рублей мошенникам за обучение заработку на спортивных ставках

Житель Витебска обучался заработку на спортивных ставках и потерял 16 тысяч рублей.

Мужчина в Instagram стал общаться с неизвестным, который рассказал, как его приятель с легкостью заработал на ставках. Как только 19-летний парень заинтересовался быстрыми деньгами, его переключили на куратора. Под его патронажем новичок за несколько месяцев перевел деньги и выиграл 27 тысяч долларов. Однако для того чтобы забрать выигрыш, нужно было заплатить еще. Мужчина понял, что попался на удочку мошенников и написал заявление.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Витебской области:

"Следователи допросили потерпевшего. Осмотрели его мобильный телефон. Переписку со злоумышленниками приобщили к материалам уголовного дела. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 "Мошенничество, совершенное в крупном размере" Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление".

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