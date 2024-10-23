Витебчанин перевел 16 тыс. рублей мошенникам за обучение заработку на спортивных ставках

Мужчина в Instagram стал общаться с неизвестным, который рассказал, как его приятель с легкостью заработал на ставках. Как только 19-летний парень заинтересовался быстрыми деньгами, его переключили на куратора. Под его патронажем новичок за несколько месяцев перевел деньги и выиграл 27 тысяч долларов. Однако для того чтобы забрать выигрыш, нужно было заплатить еще. Мужчина понял, что попался на удочку мошенников и написал заявление.