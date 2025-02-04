Воришка в Могилеве прятал в карманы алкоголь и закуски в небольших маркетах

С миру по нитке или из каждого магазина по чуть-чуть… Медленно, но верно достигал своих целей воришка в Могилеве.

Объектами его набегов были небольшие маркеты с маленьким штатом сотрудников. Втайне от глаз людских он набивал свои карманы в основном алкоголем и закуской. Зафиксировано четыре десятка таких случаев в разных локациях города.