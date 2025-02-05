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За последнюю неделю браконьеры выловили более 800 кг рыбы

Рыбалка подледная неактульна, но это не помеха нарушителям. Только за последнюю неделю браконьеры выловили более 800 кг рыбы. Например, в Столинском районе "багрили" сома. Эту рыбу сейчас добывать запрещено, так еще и в запрещенном месте на участке реки Горынь. Таким образом двое жителей Давид-Городка наловили почти 20 кг сома. Там же мужчины установили 7 экран-телевизоров, что превышает разрешенное количество, туда также угодила рыба.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Кроме того, любителям незаконного промысла насчитали и ущерб окружающей среде, а это тысячи рублей. О тех, кто ступил на тонкий лед браконьерства, расскажем в нашем итоговом выпуске программы 7 февраля.

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