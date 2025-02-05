3.44 RUB
3.42 USD
3.53 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За последнюю неделю браконьеры выловили более 800 кг рыбы
Рыбалка подледная неактульна, но это не помеха нарушителям. Только за последнюю неделю браконьеры выловили более 800 кг рыбы. Например, в Столинском районе "багрили" сома. Эту рыбу сейчас добывать запрещено, так еще и в запрещенном месте на участке реки Горынь. Таким образом двое жителей Давид-Городка наловили почти 20 кг сома. Там же мужчины установили 7 экран-телевизоров, что превышает разрешенное количество, туда также угодила рыба.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Кроме того, любителям незаконного промысла насчитали и ущерб окружающей среде, а это тысячи рублей. О тех, кто ступил на тонкий лед браконьерства, расскажем в нашем итоговом выпуске программы 7 февраля.