Рыбалка подледная неактульна, но это не помеха нарушителям. Только за последнюю неделю браконьеры выловили более 800 кг рыбы. Например, в Столинском районе "багрили" сома. Эту рыбу сейчас добывать запрещено, так еще и в запрещенном месте на участке реки Горынь. Таким образом двое жителей Давид-Городка наловили почти 20 кг сома. Там же мужчины установили 7 экран-телевизоров, что превышает разрешенное количество, туда также угодила рыба.