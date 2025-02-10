За работу в Польше с брестчанином рассчитались фальшивыми долларами

7 200 долларов 22-летний молодой человек пытался обменять в банке. Но у сотрудника деньги вызвали сомнение в подлинности, и он позвонил в милицию. Правоохранители изъяли 142 купюры для проведения экспертизы.

Согласно заключению экспертов, все банкноты были изготовлены в кустарных условиях. Инфракрасная и ультрафиолетовая защиты, водяной знак и нить оказались имитированы.