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За работу в Польше с брестчанином рассчитались фальшивыми долларами

7 200 долларов 22-летний молодой человек пытался обменять в банке. Но у сотрудника деньги вызвали сомнение в подлинности, и он позвонил в милицию. Правоохранители изъяли 142 купюры для проведения экспертизы.

Согласно заключению экспертов, все банкноты были изготовлены в кустарных условиях. Инфракрасная и ультрафиолетовая защиты, водяной знак и нить оказались имитированы.

Как пояснил молодой человек, валюту он получил в Польше за работу. О том, что деньги могут быть поддельными, он не догадывался.

Зона Х