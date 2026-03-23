Задержаны участники транснациональной организованной группы по подозрению в производстве наркотиков
Совместная оперативная разработка МВД Беларуси и России. Задержаны участники транснациональной организованной группы по подозрению в производстве наркотиков. Изъято свыше 13 кг метадона. Как сообщают российские полицейские, криминальным бизнесом руководил некий мужчина. Он регулярно приезжал в Подмосковье и в арендованных домах производил синтетический опиоид. Затем товар сбывали как на территории России, так и Беларуси.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России:
"Благодаря скоординированным действиям на территории Чеховского района Московской области были задержаны подозреваемый и его сообщница, гражданка России. Обнаружена лаборатория, из которой изъято более 11 кг метадона, прекурсоры и специальное оборудование. В ходе обследования еще одного арендованного задержанными частного дома в Можайском районе Московской области было изъято около двух кг метадона, который был приготовлен для продажи".
В МВД России подчеркнули, что взаимодействие и своевременный обмен информацией между коллегами двух стран позволили не допустить на наркорынки более 65 тысяч разовых доз опиоида. Дополним, метадон - один из самых грязных наркотиков, потребление которого связано с высокой смертностью.