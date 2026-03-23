Совместная оперативная разработка МВД Беларуси и России. Задержаны участники транснациональной организованной группы по подозрению в производстве наркотиков. Изъято свыше 13 кг метадона. Как сообщают российские полицейские, криминальным бизнесом руководил некий мужчина. Он регулярно приезжал в Подмосковье и в арендованных домах производил синтетический опиоид. Затем товар сбывали как на территории России, так и Беларуси.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c146e7c-078e-4444-854c-34188ebc4f46/conversions/8a6ee125-eea9-4f94-a71e-d745fc86aaa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c146e7c-078e-4444-854c-34188ebc4f46/conversions/8a6ee125-eea9-4f94-a71e-d745fc86aaa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c146e7c-078e-4444-854c-34188ebc4f46/conversions/8a6ee125-eea9-4f94-a71e-d745fc86aaa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8c146e7c-078e-4444-854c-34188ebc4f46/conversions/8a6ee125-eea9-4f94-a71e-d745fc86aaa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

"Благодаря скоординированным действиям на территории Чеховского района Московской области были задержаны подозреваемый и его сообщница, гражданка России. Обнаружена лаборатория, из которой изъято более 11 кг метадона, прекурсоры и специальное оборудование. В ходе обследования еще одного арендованного задержанными частного дома в Можайском районе Московской области было изъято около двух кг метадона, который был приготовлен для продажи".