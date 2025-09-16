Загадочный объект пролетел над китайской провинцией Шаньдунь

Местная система ПВО оперативно сбила шар, который стремительно летел к земле. Инцидент попал на видео, ролик быстро разошелся по соцсетям. Судя по кадрам, в небе над Китаем появился огненный объект, который с огромной скоростью понесся к постройкам. В какой-то момент он сблизился с ракетой, раздался взрыв. Как сообщает местные СМИ, два ярких световых луча пересеклись в небе. После последовала ослепительная вспышка, прозвучали 2 сильных хлопка.