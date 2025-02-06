Женщина жестоко избила своего 7-летнего сына - прокуратура изучила материалы

Когда воспитание детей выходит за рамки, последствия неизбежны. Прокуратура Минска изучила материалы милиции в отношении матери.

Женщина жестоко избила всего 7-летнего ребенка: у мальчика множество ссадин, кровоподтеки и царапины. Произошло это еще в конце октября 2024 года.

Классный руководитель школы, в которой обучался ребенок, а также медсестра, которая мальчика осматривала, подтвердили сей факт. Да и сам ребенок не отрицал, что мама его била.