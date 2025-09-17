Женщину лишили прав, но она купила новые за 20 тыс. российских рублей

Водительского удостоверения лишили, но ездить не перестала. 51-летняя женщина пошла на хитрость ради удобства. Действующих документов у нее нет с 2018 года. Чтобы не быть пешеходом, дамочка купила права в соседней стране за 20 тыс. российских рублей. Остаться незамеченной не вышло, машину остановили сотрудники ГАИ во время рейда. Водитель предъявила поддельные права, их изъяли и отправили на экспертизу.