Женщину лишили прав, но она купила новые за 20 тыс. российских рублей
Водительского удостоверения лишили, но ездить не перестала. 51-летняя женщина пошла на хитрость ради удобства. Действующих документов у нее нет с 2018 года. Чтобы не быть пешеходом, дамочка купила права в соседней стране за 20 тыс. российских рублей. Остаться незамеченной не вышло, машину остановили сотрудники ГАИ во время рейда. Водитель предъявила поддельные права, их изъяли и отправили на экспертизу.
Мария Лешик, официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области:
"Судебными экспертами установлено, что бланк водительского удостоверения Республики Беларусь изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка выполнены способом цветной струйной печати. Элементы защиты имитированы. Талон к водительскому удостоверению Республики Беларусь также изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Все изображения лицевой и оборотной сторон бланка предоставленного талона выполнены способом струйной печати".