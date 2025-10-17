3.73 BYN
Жертвами наводнений в Мексике стали более 130 человек
Автор:Редакция news.by
Жертвами разрушительных наводнений в Мексике стали более 130 человек, не менее 70 погибли, остальные считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.
Стихия обрушилась на Мексику почти неделю назад. Проливные дожди вызвали оползни. Затоплены около 100 тыс. домов, десятки городов - без связи и электричества.
В пострадавших регионах задействованы тысячи военных и добровольцев. Они доставляют воду, еду и восстанавливают дороги.
Соболезнование Президенту Мексики, родным и близким погибших, а также слова скорейшего выздоровления пострадавшим направил глава белорусского государства.