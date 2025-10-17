Жертвами наводнений в Мексике стали более 130 человек

Жертвами разрушительных наводнений в Мексике стали более 130 человек, не менее 70 погибли, остальные считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Стихия обрушилась на Мексику почти неделю назад. Проливные дожди вызвали оползни. Затоплены около 100 тыс. домов, десятки городов - без связи и электричества.

В пострадавших регионах задействованы тысячи военных и добровольцев. Они доставляют воду, еду и восстанавливают дороги.