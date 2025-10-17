3.73 BYN
Лукашенко направил соболезнование Президенту Мексики в связи с жертвами из-за паводков
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Мексики Клаудии Шейнбаум Пардо в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными паводками в Мексике. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"В Республике Беларусь с глубокой скорбью узнали о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных паводками в Мексике", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично адресовал Президенту Мексики и гражданам этой страны искренние соболезнования.
"Прошу передать слова поддержки и сострадания родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии", - отметил белорусский лидер.