3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Жертвами разрушительных наводнений во Вьетнаме стали не менее 28 человек
Автор:Редакция news.by
Не менее 28 человек стали жертвами большой воды во Вьетнаме. Сильные дожди и разлив рек вызвали масштабное наводнение в центральной части страны, затопив более 116 тысяч домов и 5 тысяч гектаров посевов. 8 человек пропали без вести и десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Наибольший ущерб наблюдается в туристических центрах - Хюэ, Хойан и Дананг. В городе Хюэ за 24 часа выпало свыше тысячи миллиметров осадков. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный во Вьетнаме.
Фото Синьхуа