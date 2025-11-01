Жертвами разрушительных наводнений во Вьетнаме стали не менее 28 человек

Не менее 28 человек стали жертвами большой воды во Вьетнаме. Сильные дожди и разлив рек вызвали масштабное наводнение в центральной части страны, затопив более 116 тысяч домов и 5 тысяч гектаров посевов. 8 человек пропали без вести и десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома.