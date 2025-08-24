В сербском Обреноваце сторонники президента Вучича противостоят его противникам

Сербский Обреновац стал местом противостояния двух сил: сторонников президента страны Александра Вучича и его противников. Радикально настроенные демонстранты парализовали движение на въезде в город, перекрыв крупную автомобильную развязку. Ответом местных жителей стала встречная акция, прошедшая под лозунгом "С нас хватит блокад".

По всей Сербии люди выходят в защиту суверенитета и действующих властей и против иностранного вмешательства и попытки госпереворота. По словам Александра Вучича, мирные акции граждан в 75 городах страны против блокирования сторонниками оппозиции инфраструктуры собрали в минувшие сутки более 55 тыс. человек.