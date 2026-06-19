20 июня в Бресте стартует Международный форум СГ "Великое наследие - общее будущее"

Брест принимает II Международный форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Он приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны и будет длиться три дня.

20 июня пройдет заседание Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. В начале мероприятия его участники возложат цветы к Вечному огню в Брестской крепости, посетят музей обороны. Там же пройдет и презентация книги "Дорога к маю 1945. Нам нужна одна Победа" - издание Постоянного комитета Союзного государства. После заседания участников ждет экскурсия по цитадели. Делегации стран съезжаются в город над Бугом.

Уже 21 июня будет насыщенный памятный день. Участники союзного форума и гости города примут участие в открытии мемориала "Скорбь" в северо-западной части Брестской крепости, это проект Союзного государства. На рассвете 22 июня станут свидетелями масштабной исторической реконструкции.

Олег Клунин, режиссер реконструкции обороны Брестской крепости:

"Мы увеличиваем количество декораций, их будет больше. Перестраиваем изображение и ход первого мирного дня и развития военных действий с учетом того, что зрители будут располагаться практически по всему периметру поля".