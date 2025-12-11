Отремонтировали дома и обновили дороги - как прошел Год благоустройства для Бобруйска

Большая работа в Год благоустройства развернулась не только в Минске или областных центрах, а по всей Беларуси.

Пешеходная дорожка - визитная карточка любого города, и Бобруйск не стал исключением. Теперь прогуливаться от знаменитого памятника бобру до площади Победы не только красиво, но и комфортно, и все благодаря новой плитке, которую положили в 2025 году, другие же элементы благоустройства расположили более эргономично, чтобы пешеходам было комфортно. Это, кстати, еще не все, и работа обязательно продолжится.

А что касается площади Победы, то она в 2025-м получила новый облик - знаковая для горожан локация сохранила знакомую планировку, однако каждый из элементов подчеркнули по-своему: добавили подсветку, поменяли ступени и даже приподняли постамент, а еще полностью проложили плитку, установили новые флагштоки, скамейки и выполнили озеленение.

Ольга Герасимович, начальник отдела внешнего благоустройства ГО "Бобруйскжилкомхоз":

"Данный объект готовился в полном объеме к 9 мая, так как работы выполнялись оперативно в течение 2,5 месяцев. Все понимали важность открытия площади. Работа проведена в колоссальных объемах. Только одной тротуарной плитки было заменено 8,5 тыс. квадратов. Из бюджета Бобруйска было выделено 2,5 млн белорусских рублей".

Бобруйчане очень трепетно относятся к сохранению правды о Великой Отечественной войне, и тому есть еще один пример в самом центре города - небольшой сквер на улице Социалистической. Здесь расположился мемориал в честь частей и соединений, которые освобождали город. Памятник в 2025 году обновили по инициативе людей. Часть средств собрали сами, а остальное добавили власти. Результаты совместного труда сегодня действительно радуют глаз, но главная цель куда глобальнее - напоминать молодому поколению о том, какой ценой досталось мирное небо над головой.

"В центре города находится Дворец гражданских обрядов. Молодожены после совершения обряда делают памятный жест в виде возложения цветов. За памятником находится третья гимназия. Ее школьники взяли шефство над ним, посещают и следят за порядком", - рассказал зампредседателя Бобруйского городского Совета депутатов Виталий Подобед.

Историческая память - один из главных лейтмотивов проведения Года благоустройства в Бобруйске, но, конечно, не забыли и о бытовых делах, например, о качественной и здоровой жизни.

Мальчик Миша свое лето провел на спортивно-игровой площадке, хоть еще и в детской коляске. Смотрел, как играют ребята, которые приходили сюда из всей округи, ведь там создали целый развлекательный комплекс, который уж точно является лучше любых гаджетов.

"Здесь стала собираться не только наша детвора, но и со всей округи. Площадка превратилась не просто в спортивную детскую площадку, а в центр досуга для близлежащих домов. Кому за это все сказать спасибо персонально, не знаю, но я скажу проще: "Спасибо государству!" - поблагодарил местный житель Николай Климкин.

Современные площадки от Президентского спортивного клуба появились и в спальных районах, и в самом центре. Бобруйск действительно жил в ритме Года благоустройства - обновили дороги и улицы, провели ремонт домов, навели порядок во дворах. На сегодня основные мероприятия уже выполнены, но на этом останавливаться не собираются, и 2026-й подхватит эстафету порядка.

"Планы сформированы с учетом проблем города и обращения граждан. Знаковыми моментами будет реконструкция водоотводящей системы по улице Орджоникидзе, но масштабы не уменьшаются. 2026 год для Бобруйска будет тоже объемным по плану работы", - заявил первый зампредседателя Бобруйского горисполкома Максим Стукалов.

Но, как отмечают специалисты Комитета государственного контроля Республики Беларусь, еще есть резервы, чтобы прибавить и в качестве, и в сроках, причем это касается и всей Могилевской области.

Как наводится порядок в каждом регионе Беларуси. Где качество жизни действительно вышло на новый уровень, а где кто-то недоработал. Об этом смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".