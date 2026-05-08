Насыщенную праздничную программу к 9 Мая подготовили в Бресте
Автор:Редакция news.by
Насыщенную программу к 9 Мая подготовили в Брестской области. Основной локацией станет легендарная Брестская крепость. Старт мероприятиям даст торжественное шествие от проспекта Машерова до Брестской крепости с участием руководства области и города, военнослужащих, учреждений образования, трудовых коллективов и представителей общественности.
На площади Церемониалов в цитадели состоится возложение цветов к Вечному огню, венков - к плитам мемориала и знакам городов-героев.
В областном центре также запланированы тематический автопробег, фестиваль воздушных змеев "Майское небо Победы".
Фото: sputnik.by