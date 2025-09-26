Теперь не только в Минске: "А1 Такси" начинает работу в Орше и Марьиной Горке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03e88fb-9023-4f12-976b-44aaf622171a/conversions/f4654431-2c36-45ba-9238-498cf4926cf2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03e88fb-9023-4f12-976b-44aaf622171a/conversions/f4654431-2c36-45ba-9238-498cf4926cf2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03e88fb-9023-4f12-976b-44aaf622171a/conversions/f4654431-2c36-45ba-9238-498cf4926cf2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b03e88fb-9023-4f12-976b-44aaf622171a/conversions/f4654431-2c36-45ba-9238-498cf4926cf2-xl-___webp_1920.webp 1920w

"А1 Такси" расширяет свою географию: с 18 сентября пользоваться услугами сервиса могут жители Марьиной Горки, а 26 сентября национальный сервис начал работу в Орше!

О планах по расширению списка городов, где будут доступны услуги "А1 Такси", заявлялось с самого момента старта сервиса. За несколько прошедших месяцев была проделана существенная работа по оптимизации функционала мобильного приложения для пассажиров и водителей, процесса взаимодействия с перевозчиками и автопарками, а также системы тарифов.

Старт работы "А1 Такси" в Орше начался с символического автозабега: по улицам города проехала колонна из современных автомобилей в фирменной оклейке сервиса.

Евгений Левданский

"Мы изначально создавали сервис "А1 Такси" как национальный, чтобы все жители Беларуси, в каком бы городе страны они ни оказались, не только могли рассчитывать на привычно высокий уровень сервиса и предсказуемые тарифы, но и получали возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы А1. И сегодня сделан очень важный шаг в этом направлении: наше такси работает уже не только в столице. Уверен, за Оршей и Марьиной Горкой вскоре последуют и другие, и география "А1 Такси" быстро расширится на всю страну", - прокомментировал руководитель проекта "А1 Такси", начальник управления инфраструктурных решений А1 Евгений Левданский.

Система тарифов "А1 Такси" гибкая, прозрачная и сформирована таким образом, чтобы обеспечить ценовую предсказуемость даже в часы повышенного спроса, делая поездки более прогнозируемыми как для пассажиров, так и для перевозчиков. Особенностью также является "живая" техподдержка для клиентов и водителей: на связи работают диспетчеры, а не роботы, благодаря чему каждое обращение обрабатывается индивидуально. Сервис также предоставляет услугу "Трезвый водитель", возможность корпоративного обслуживания и предзаказа автомобиля, а также не взимает дополнительную плату для пассажиров с детьми.

Пассажиров ждут приятные бонусы и скидки. В честь запуска все пассажиры новых регионов "А1 Такси" получат за первую поездку два дополнительных бонусных балла. По накоплению бонусов работает гибкая система лояльности, впоследствии ими можно оплачивать до 99 % стоимости последующих поездок или до 30 % стоимости любых товаров в магазинах А1. А еще скидки ждут пользователей премиальных карт Visa - они могут сэкономить до 50 % на поездки в аэропорт и до 20 % на все тарифы по городу.

Подробнее узнать про все акции сервиса можно на сайте в специальном разделе.

Важным преимуществом"А1 Такси" является то, что для хранения и обработки персональных данных пользователей компания использует мощности собственного дата-центра. Он соответствует самому высокому для Беларуси уровню надежности, а также имеет все необходимые сертификаты соответствия международным и национальным стандартам безопасности. Таким образом, вся информация сервиса находится под надежной защитой и не будет подвержена трансграничной передаче.

Приложение "А1 Такси" доступно для скачивания в Google Play и App Store.