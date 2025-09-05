В Гродно состоялось торжественное возложение цветов к братской могиле воинов и партизан

Гродно исполняется 897 лет. Старт праздничным мероприятиям дали 5 сентября торжественным митингом и возложением цветов к памятнику советским воинам и партизанам в парке Жилибера. Память героев почтили минутой молчания. В церемонии также приняли участие гости из КНР и России.

Также 5 сентября в Гродно откроют новую плиту на "Аллее кино" в честь фильма о Великой Отечественной войне "Годен к нестроевой". А 6 сентября в городе состоится масштабный праздник, будут работать десятки интереснейших локаций и пройдет большой музыкальный концерт.