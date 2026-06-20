В Могилевском городском доме культуры презентовали фотовыставку "35 мгновений фестиваля"

В Могилевском городском доме культуры свои двери открыла фотовыставка "35 мгновений фестиваля". Здесь собрана вся история в кадрах, на которых удалось запечатлеть эмоции участников и гостей, звезд эстрады, мгновения, которые вошли в историю "Славянского базара".

"Это наш совместный проект с крупнейшим информагентством страны БЕЛТА. Агентство кропотливо следило за этим фестивалем с первых его дней. Это фестивальная ретроспектива за 35 лет существования. В фотографиях отразилось то, как развивался фестиваль, как он радовал. Мы, витебчане, на него смотрим, как на семейный альбом. Поэтому нам очень хочется показать его в каждом регионе".