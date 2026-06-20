3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
В Могилевском городском доме культуры презентовали фотовыставку "35 мгновений фестиваля"
Масштабный проект "Васильковый тур", приуроченный к предстоящему "Славянскому базару в Витебске", принял Могилев. Выставка-продажа погрузила жителей города в атмосферу настоящей белорусской ярмарки с сувенирами, ремеслами и угощениями.
В Могилевском городском доме культуры свои двери открыла фотовыставка "35 мгновений фестиваля". Здесь собрана вся история в кадрах, на которых удалось запечатлеть эмоции участников и гостей, звезд эстрады, мгновения, которые вошли в историю "Славянского базара".
Мария Войтеховская, пресс-секретарь Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Это наш совместный проект с крупнейшим информагентством страны БЕЛТА. Агентство кропотливо следило за этим фестивалем с первых его дней. Это фестивальная ретроспектива за 35 лет существования. В фотографиях отразилось то, как развивался фестиваль, как он радовал. Мы, витебчане, на него смотрим, как на семейный альбом. Поэтому нам очень хочется показать его в каждом регионе".
20 июня "Васильковый тур" принимает Минск, а финиширует новый проект "Славянского базара" в Бресте 10 июля.