В Житковичах модернизируют отделение интенсивной терапии и реанимации ЦРБ
Оказание неотложной медицинской помощи населению скоро выйдет на более высокий уровень в Житковичском районе. Это станет возможным после завершения модернизации отделения интенсивной терапии и реанимации Центральной районной больницы.
Подрядная организация приступила к апгрейду в четырехэтажном лечебном корпусе. Согласно проекту, на втором этаже стационара свободно разместится высокотехнологичное оборудование. Комфортнее станет пациентам и медперсоналу. Обновление материально-технической базы Житковичской ЦРБ открывает широкие перспективы для развития здравоохранения Полесья.
Людмила Котлерчук, главврач Житковичской центральной районной больницы:
"Реанимация со старых площадей уйдет в новое место, где будут соблюдены все санитарные нормы и правила, чтобы лечить пациентов. Количество коек не уменьшалось, их разместили на других площадях, поэтому все услуги мы оказываем".
Завершить ремонт планируется не позднее мая 2026 года. Открытие отделения интенсивной терапии и реанимации - через год.