Россия и США возобновили переговоры

Переговоры России и США в Эр-Рияде, которые в общей сложности идут уже семь часов, возобновились после второго перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи.

Ранее делегации уже делали перерыв на обед. В общей сложности без учёта перерывов переговоры идут почти семь часов.

"Возобновились", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о ходе переговоров.

Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.