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Советник Байдена по нацбезопасности допустил неожиданные события в ближайшие дни
Кураторы тем временем делают двусмысленные заявления. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, на своем, как ожидается, последнем выступлении на брифинге для СМИ в Белом доме допустил неожиданные события в ближайшие дни.
Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:
"Напоследок скажу лишь, что это, надеюсь, мой последний выход перед вами, по крайней мере, в обозримом будущем. И я это не в плохом смысле. Единственное, что может меня сюда вернуть, - это если в ближайшие несколько дней случится нечто непредвиденное. Что, как вам известно, вполне возможно с учетом всего случившегося в последние годы. Но если это действительно мой последний выход, то я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу".
Какие именно события имел в виду Салливан, не ясно. Однако пользователи социальных сетей выдвигают теорию о возможном срыве инаугурации Трампа. Напомним, она запланирована на 20 января.
А вот госсекретарь США в ходе одного из своих прощальных выступлений попал в крайне неловкую ситуацию. Он рассказывал про успехи уходящей администрации на поприще борьбы за мир и укрепления глобальной безопасности. В момент, когда Блинкен погрузился в самовосхваление, раздались крики. Пропалестинскую активистку, что устроила эту акцию, быстренько вывели из зала.
"Вы кровавый госсекретарь! Вы навсегда останетесь в людской памяти как чертов министр геноцида! На ваших руках кровь сотен тысяч невинных людей!", - кричала женщина.
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