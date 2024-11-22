Советник Байдена по нацбезопасности допустил неожиданные события в ближайшие дни

Кураторы тем временем делают двусмысленные заявления. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, на своем, как ожидается, последнем выступлении на брифинге для СМИ в Белом доме допустил неожиданные события в ближайшие дни.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:

"Напоследок скажу лишь, что это, надеюсь, мой последний выход перед вами, по крайней мере, в обозримом будущем. И я это не в плохом смысле. Единственное, что может меня сюда вернуть, - это если в ближайшие несколько дней случится нечто непредвиденное. Что, как вам известно, вполне возможно с учетом всего случившегося в последние годы. Но если это действительно мой последний выход, то я хотел бы поблагодарить вас за вашу работу".

Какие именно события имел в виду Салливан, не ясно. Однако пользователи социальных сетей выдвигают теорию о возможном срыве инаугурации Трампа. Напомним, она запланирована на 20 января.

А вот госсекретарь США в ходе одного из своих прощальных выступлений попал в крайне неловкую ситуацию. Он рассказывал про успехи уходящей администрации на поприще борьбы за мир и укрепления глобальной безопасности. В момент, когда Блинкен погрузился в самовосхваление, раздались крики. Пропалестинскую активистку, что устроила эту акцию, быстренько вывели из зала.