13 белорусов стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе в Сербии

Соревнования принял сербский Младеновац. Нашу команду представили 15 спортсменов, из которых призерами стали 13. В активе белорусов шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Победы в своих весовых категориях одержали Глеб Макаренко (до 67 кг), Александр Леончик (до 72 кг), Максим Шедь (до 77 кг), Шуай Мамедов (до 82 кг), Кирилл Маскевич (до 97 кг) и Павел Глинчук (до 130 кг).