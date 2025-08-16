3.72 BYN
13 белорусов стали призерами международного турнира по греко-римской борьбе в Сербии
Белорусы завоевали 13 наград турнира по греко-римской борьбе "Мемориал Любомира Ивановича-Геджи", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу РЦОП "Стайки".
Соревнования принял сербский Младеновац. Нашу команду представили 15 спортсменов, из которых призерами стали 13. В активе белорусов шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Победы в своих весовых категориях одержали Глеб Макаренко (до 67 кг), Александр Леончик (до 72 кг), Максим Шедь (до 77 кг), Шуай Мамедов (до 82 кг), Кирилл Маскевич (до 97 кг) и Павел Глинчук (до 130 кг).
Обладателями серебра стали Илья Валевский (до 77 кг), Станислав Шафаренко (до 87 кг), Абубакар Хаслаханов (до 97 кг) и Дмитрий Зарубский (до 130 кг). Третьи места заняли Никита Мурашко (до 72 кг), Илья Битеев (до 82 кг) и Владислав Пустошилов (до 97 кг).