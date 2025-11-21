21 ноября в Минске прошел финал профессиональной премии "PRO спорт"

21 ноября в Минске проходит финал первой в Беларуси профессиональной премии "PRO спорт". Федерации, клубы, бренды и СМИ презентовали лучшие идеи и проекты, как популяризировать спорт и сделать его интересным для каждого.

В этом конкурсе главные критерии - креатив, инновации и вклад в развитие спорта.

Помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров победил в номинации "Лучшая креативная идея" за проект "Герои".

"Всей команде создателей проекта "Герои" очень приятно, что победили именно в номинации "Креатив", потому что это очень высокая оценка, которая была поставлена профессиональным жюри. "Герои" - проект Белтелерадиокомпании и Министерства по чрезвычайным ситуациям, он имеет высокие рейтинги", - заявил Дмитрий Егоров.

Он отметил, что над многолетним проектом, который сейчас находится на стадии пятого сезона, работает огромная команда разработчиков.

Константин Игруша победил в номинации "Лучший проморолик" за видео с новогодним поздравлением хоккейного клуба "Динамо-Минск".