21 ноября в Минске прошел финал профессиональной премии "PRO спорт"
21 ноября в Минске проходит финал первой в Беларуси профессиональной премии "PRO спорт". Федерации, клубы, бренды и СМИ презентовали лучшие идеи и проекты, как популяризировать спорт и сделать его интересным для каждого.
В этом конкурсе главные критерии - креатив, инновации и вклад в развитие спорта.
Помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров победил в номинации "Лучшая креативная идея" за проект "Герои".
"Всей команде создателей проекта "Герои" очень приятно, что победили именно в номинации "Креатив", потому что это очень высокая оценка, которая была поставлена профессиональным жюри. "Герои" - проект Белтелерадиокомпании и Министерства по чрезвычайным ситуациям, он имеет высокие рейтинги", - заявил Дмитрий Егоров.
Он отметил, что над многолетним проектом, который сейчас находится на стадии пятого сезона, работает огромная команда разработчиков.
Константин Игруша победил в номинации "Лучший проморолик" за видео с новогодним поздравлением хоккейного клуба "Динамо-Минск".
"У нас, как у спортивной команды, каждый год задача только одна - это приумножать свои достижения. Поэтому в 2025 году мы выкручиваемся и делаем так, что было еще круче", - отметил Константин Игруша.