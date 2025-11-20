3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
21 ноября в Минске стартует 30-й международный турнир по греко-римской борьбе памяти Караваева
21 ноября в минском Дворце спорта стартует юбилейный, 30-й международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева.
Борцовский ковер в Минске соберет более 100 спортсменов из Беларуси, России, Армении, Греции и не только. Атлеты разыграют награды в 10 весовых категориях.
Именно турнирном имени Караваева стартует новый соревновательный сезон для белорусской сборной, однако лидеры национальной команды на состязания не заявлены.
"Мы хотели бы посмотреть на наш резерв, насколько он готов участвовать в международных соревнованиях высокого класса. Лидеры команд были освобождены от турнира, поскольку мы знаем, на что они способны. Мы хотели бы посмотреть на вторые и третьи номера, что они могут показать", - рассказал главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе Игорь Петренко.
Павел Харашевич, зампредседателя Белорусской федерации борьбы:
"Мы понимаем, какая политическая ситуация в мире, это очень печально, что политика вмешивается в спорт. Сегодня введены ограничения на приезд команд на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Но благодаря главе государства, который уделяет большое внимание развитию спорта в целом, Национальному олимпийскому комитету, Министерству спорта и туризма совместно с Белорусской федерацией борьбы проделывается огромная работа для снятия этих барьеров. Мы уверены, что постепенно (в этом году участие в состязаниях принимает европейская команда из Греции) мы снимем этот барьер".
20 ноября ковер Дворца спорта принял первые схватки представителей молодого поколения - будущих чемпионов. Республиканский турнир "Каравайчик" взял свой старт. На первенство заявлено более 200 борцов греко-римского стиля 2009-2010 годов рождения. Как отмечают тренеры, это прекрасная возможность для молодых спортсменов проявить себя.