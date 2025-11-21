3.68 BYN
21 ноября в Минске завершился детский турнир по теннису "Золотая ракетка"
Определились триумфаторы масштабного детского турнира по теннису "Золотая ракетка". Первенство завершилось 21 ноября в Минске.
С июня 2025 года 17 коллективов из всех регионов Беларуси зарабатывали очки в командную копилку. Необходимо было провести 9 обязательных встреч.
По итогам непростых баталий уверенное лидерство захватила дружина Минского республиканского центра олимпийской подготовки по теннису.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
"Когда разговариваешь с детьми, они говорят: "Очень сложно играть. Когда я один проиграю, я злой. Но когда у меня школа, тренер, гораздо больше ответственности". В этих соревнованиях они себя испытывают и получают первый, но очень важный опыт, т.е. в будущем они будут морально и психологически понимать, с чем им придется столкнуться на взрослых соревнованиях, выступая за сборную страны".
"Мне очень нравится, у меня такие яркие эмоции, что я даже не могу их передать. Я очень рада за свою команду. Мне запомнилось, как мою команду награждали, как все участники становились и нам давали медали и кубок", - рассказала игрок команды-победителя Аделина Полякова.
Турнир "Золотая ракетка" стал традиционным. Формат соревнований максимально приближен к юношеским командным чемпионатам Европейской теннисной федерации.