7 сентября завершился 10-й сезон бегового события осени "Минский полумарафон"

Самое масштабное беговое событие осени "Минский полумарафон" громко завершил свой 10-й юбилейный сезон. Около 25 тыс. человек стали участниками праздника бега.

Событие объединило спортсменов не только Беларуси, принять участие приехали гости, например, из России и Китая. Атлеты преодолевали выбранные дистанции в 5, 10,5 и 21 км по главной дорожной артерии Минска, стартуя у олимпийского стадиона "Динамо".

В этом сезоне новацией Минского полумарафона стала дистанция для новичков 3 км. Как отмечают организаторы, они уверены, что уже в 2026 году эти ребята пробегут 5 км, а может и 10 км.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

"В этом году добавили такую дистанцию, как 3 км, это план-забег для тех людей, которые только присоединились к мероприятию. Это бывшие зрители, которые решили испытать свои силы на дистанции в 3 км, поэтому для них была придумана такая минимальная дистанция. Они пробегут ее, получат удовольствие, а в следующем году мы ждем их на дистанции в 5 км. Для нас самое важное, чтобы каждый участник остался довольным, чтобы он преодолел себя и получил заслуженную награду на финише".

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Помимо бега, на стадионе "Динамо" всех желающих ожидали разнообразные зоны активностей. Десятый Минский полумарафон уже стал историей, поэтому организаторы приступили к подготовке следующего мероприятия в 2026 году.

