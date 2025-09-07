7 сентября завершился 10-й сезон бегового события осени "Минский полумарафон"

В этом сезоне новацией Минского полумарафона стала дистанция для новичков 3 км. Как отмечают организаторы, они уверены, что уже в 2026 году эти ребята пробегут 5 км, а может и 10 км.

"В этом году добавили такую дистанцию, как 3 км, это план-забег для тех людей, которые только присоединились к мероприятию. Это бывшие зрители, которые решили испытать свои силы на дистанции в 3 км, поэтому для них была придумана такая минимальная дистанция. Они пробегут ее, получат удовольствие, а в следующем году мы ждем их на дистанции в 5 км. Для нас самое важное, чтобы каждый участник остался довольным, чтобы он преодолел себя и получил заслуженную награду на финише".