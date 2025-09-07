3.70 BYN
7 сентября завершился 10-й сезон бегового события осени "Минский полумарафон"
Самое масштабное беговое событие осени "Минский полумарафон" громко завершил свой 10-й юбилейный сезон. Около 25 тыс. человек стали участниками праздника бега.
Событие объединило спортсменов не только Беларуси, принять участие приехали гости, например, из России и Китая. Атлеты преодолевали выбранные дистанции в 5, 10,5 и 21 км по главной дорожной артерии Минска, стартуя у олимпийского стадиона "Динамо".
В этом сезоне новацией Минского полумарафона стала дистанция для новичков 3 км. Как отмечают организаторы, они уверены, что уже в 2026 году эти ребята пробегут 5 км, а может и 10 км.
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
"В этом году добавили такую дистанцию, как 3 км, это план-забег для тех людей, которые только присоединились к мероприятию. Это бывшие зрители, которые решили испытать свои силы на дистанции в 3 км, поэтому для них была придумана такая минимальная дистанция. Они пробегут ее, получат удовольствие, а в следующем году мы ждем их на дистанции в 5 км. Для нас самое важное, чтобы каждый участник остался довольным, чтобы он преодолел себя и получил заслуженную награду на финише".
Помимо бега, на стадионе "Динамо" всех желающих ожидали разнообразные зоны активностей. Десятый Минский полумарафон уже стал историей, поэтому организаторы приступили к подготовке следующего мероприятия в 2026 году.