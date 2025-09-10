3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Альварадо уверен, что сборная Беларуси по пляжному футболу готова к игре с французами
Сборная страны по пляжному футболу готова ко второму поединку в рамках группового этапа суперфинала Евролиги.
10 сентября в соперниках французы. Накануне наша команда победила португальцев и забрала 3 очка. И при условии победы сегодня, 10 сентября, в основное время наша команда гарантирует себе плей-офф.
Главный тренер сборной в эксклюзивном интервью "Первому информационному" подчеркнул, как важно оставаться сконцентрированными на хорошем результате.
Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:
"Команда Франции - это команда, которая очень сильна своей физической формой. Может быть, они не так много опыта имеют в пляжном футболе, но, тем не менее, это очень крепкие футболисты, которые знают и умеют бороться. Мы будем подходить к этому матчу со всей осторожностью и внимательностью для того, чтобы у нас не было никаких сюрпризов. Уделим должное время подготовке и вернемся более сильными".
Старт игры с французами 10 сентября в 16:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
Фото beachsoccer.by