Арина Соболенко - первая полуфиналистка итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Лидер мирового рейтинга выиграла второй матч на престижных соревнованиях в Саудовской Аравии. В соперницах у Арины была четвертая в планетарном табеле итальянка Ясмин Паолини. Первую партию Соболенко взяла уверенно - 6:3. Второй же сет вышел более напряженным, но также остался за белорусской теннисисткой - 7:5.

Соболенко таким образом гарантировала себе не только выход в полуфинал, но и первое место в фиолетовой группе. В полуфинале она встретится со второй теннисисткой оранжевого квартета.