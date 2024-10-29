3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Арина Соболенко - первая полуфиналистка итогового турнира WTA
Арина Соболенко - первая полуфиналистка итогового турнира WTA в Эр-Рияде.
Лидер мирового рейтинга выиграла второй матч на престижных соревнованиях в Саудовской Аравии. В соперницах у Арины была четвертая в планетарном табеле итальянка Ясмин Паолини. Первую партию Соболенко взяла уверенно - 6:3. Второй же сет вышел более напряженным, но также остался за белорусской теннисисткой - 7:5.
Соболенко таким образом гарантировала себе не только выход в полуфинал, но и первое место в фиолетовой группе. В полуфинале она встретится со второй теннисисткой оранжевого квартета.
В заключительном матче группового этапа 6 ноября Арина сыграет с Еленой Рыбакиной, которая лишилась шансов на плей-офф. В случае успеха в этом поединке Соболенко обеспечит себе первое место рейтинга WTA по итогам сезона.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва