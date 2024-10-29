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Арина Соболенко - первая полуфиналистка итогового турнира WTA

Арина Соболенко - первая полуфиналистка итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

Лидер мирового рейтинга выиграла второй матч на престижных соревнованиях в Саудовской Аравии. В соперницах  у Арины была четвертая в планетарном табеле итальянка Ясмин Паолини. Первую партию Соболенко взяла уверенно - 6:3. Второй же сет вышел более напряженным, но также остался за белорусской теннисисткой - 7:5.

Соболенко таким образом гарантировала себе не только выход в полуфинал, но и первое место в фиолетовой группе. В полуфинале она встретится со второй теннисисткой оранжевого квартета.

В заключительном матче группового этапа 6 ноября Арина сыграет с Еленой Рыбакиной, которая лишилась шансов на плей-офф. В случае успеха в этом поединке Соболенко обеспечит себе первое место рейтинга WTA по итогам сезона.

Арина Соболенкосоревнования

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