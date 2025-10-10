Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Белоруска Арина Соболенко поспорит за выход в финал теннисного турнира в Ухане

Арине Соболенко осталось два шага до защиты титула на престижном турнире серии WTA-1000 в Ухане. И первый из них белорусская теннисистка постарается сделать 11 октября.

Лидер мирового рейтинга в полуфинале престижных соревнований сыграет с американкой Джессикой Пегулой - шестой ракеткой планеты.

К слову, представительница США удобная соперница для белоруски. Из десяти очных встреч восемь оставались за Соболенко.

На турнире в Ухане за всю карьеру Арина не проигрывала ни разу, одержав уже 20 побед подряд. Три титула белоруска увозила из этого китайского города.

Прямая трансляция полуфинала на "Беларусь 5".

Разделы:

СпортТеннис

Теги:

Арина Соболенкотеннис