Белоруска Арина Соболенко поспорит за выход в финал теннисного турнира в Ухане
Автор:Редакция news.by
Арине Соболенко осталось два шага до защиты титула на престижном турнире серии WTA-1000 в Ухане. И первый из них белорусская теннисистка постарается сделать 11 октября.
Лидер мирового рейтинга в полуфинале престижных соревнований сыграет с американкой Джессикой Пегулой - шестой ракеткой планеты.
К слову, представительница США удобная соперница для белоруски. Из десяти очных встреч восемь оставались за Соболенко.
Факт
На турнире в Ухане за всю карьеру Арина не проигрывала ни разу, одержав уже 20 побед подряд. Три титула белоруска увозила из этого китайского города.
Прямая трансляция полуфинала на "Беларусь 5".