Белоруска Дарья Хомутянская стала победительницей турнира категории ITF-35 в Хучжоу

В решающем поединке белоруска обыграла в двух партиях китайскую теннисистку Цзяци Ван (643) - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В четвертьфинальном матче китаянка обыграла еще одну белоруску Анну Кубареву (714) - 6:3, 6:2.

На пути к финалу Дарья Хомутянская победила россиянок Кристину Сидорову (527) - 6:2, 7:6, Раду Золотареву (487) - 6:4, 6:2, словачку Викторию Морвайову (519) - 6:4, 6:7, 6:2 и представительницу США Хину Инуэ (237) - 6:7, 6:0, 6:3.

Для 21-летней белоруски это третья победа на турнирах под эгидой ITF в нынешнем сезоне, а всего у нее 4 титула.