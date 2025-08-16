3.72 BYN
Белоруска Кубарева заняла второе место на турнире ITF в Астане
Белоруска Кубарева заняла второе место на турнире ITF в Астане
Теннисистка из Беларуси Анна Кубарева проиграла в финале одиночного разряда турнира категории ITF-15 в Астане, информирует БЕЛТА.
16 августа в решающем поединке белоруска встречалась с российской теннисисткой Екатериной Хайрутдиновой и проиграла в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (2:7).
На пути к финальному матчу Анна Кубарева победила представительницу Узбекистана Диану Яковлеву - 6:2, 6:0 и трех российских теннисисток: Устинью Лекомцеву - 6:0, 6:2, Валерию Савиных - 6:3, 4:3 (отказ) и Кристину Кроитор - 6:1,7:5.
15 августа в финале парного разряда Кубарева и Хайрутдинова выиграли у казахстанского тандема Аружан Сагандикова / Екатерина Дмитриченко - 0:6, 7:6, 10:8.