Белоруска Кубарева заняла второе место на турнире ITF в Астане

Теннисистка из Беларуси Анна Кубарева проиграла в финале одиночного разряда турнира категории ITF-15 в Астане, информирует БЕЛТА.

16 августа в решающем поединке белоруска встречалась с российской теннисисткой Екатериной Хайрутдиновой и проиграла в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (2:7).

На пути к финальному матчу Анна Кубарева победила представительницу Узбекистана Диану Яковлеву - 6:2, 6:0 и трех российских теннисисток: Устинью Лекомцеву - 6:0, 6:2, Валерию Савиных - 6:3, 4:3 (отказ) и Кристину Кроитор - 6:1,7:5.

15 августа в финале парного разряда Кубарева и Хайрутдинова выиграли у казахстанского тандема Аружан Сагандикова / Екатерина Дмитриченко - 0:6, 7:6, 10:8.

теннисАстанатурнир