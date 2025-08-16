Белоруска Кубарева заняла второе место на турнире ITF в Астане

На пути к финальному матчу Анна Кубарева победила представительницу Узбекистана Диану Яковлеву - 6:2, 6:0 и трех российских теннисисток: Устинью Лекомцеву - 6:0, 6:2, Валерию Савиных - 6:3, 4:3 (отказ) и Кристину Кроитор - 6:1,7:5.