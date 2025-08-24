Белорусская каноистка Ольга Климова выиграла золото чемпионата мира

В Милане завершается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Долгожданное золото есть у нашей флотилии.

И вновь своими успехами порадовали нас представители каноэ. Ольга Климова стала первой на дистанции 5 тысяч метров с перебежками. Это неолимпийский вид программы, который сейчас активно развивается профильной федерацией вида спорта. Результат белорусски - 26 минут 20 секунд. Почти 15 секунд привезла девушка ближайшей преследовательнице - олимпийской чемпионке из Канады Кэти Винсент.

Напомним, этим утром Ольга в каноэ-четверке вместе с Викторией Нестеренко, Ангелиной Бардановской и Елизаветой Примак завоевала серебро.

Заезды с участием белорусов еще продолжаются. В данный момент на дистанции 5 тысяч метров за награды сражается Олег Юреня.