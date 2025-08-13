3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Белорусская самбистка Елизавета Лапаева остановилась в шаге от медали Всемирных игр 2025 года
Белорусская самбистка Елизавета Лапаева стала четвертой на Всемирных играх, которые проходят в китайском Чэнду, сообщает БЕЛТА.
На Всемирных играх представлены спортивные дисциплины, которые не входят в олимпийскую программу.
13 августа в Чэнду состоялись соревнования в женском боевом самбо в весовой категории до 59 кг. Белоруска Елизавета Лапаева в первом раунде победила армянку Србуи Овакимян, но в полуфинале уступила Шахзоде Азатовой из Узбекистана. В схватке за бронзовую медаль белоруска не справилась с россиянкой Ниной Сердюк.
В общей сложности участие во Всемирных играх 2025 года в Китае принимают около 4 тыс. атлетов из 117 стран. Соревнования продлятся по 17 августа, всего спортсмены разыграют более 250 комплектов наград в 34 видах спорта.