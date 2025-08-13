Белорусская самбистка Елизавета Лапаева остановилась в шаге от медали Всемирных игр 2025 года

Белорусская самбистка Елизавета Лапаева стала четвертой на Всемирных играх, которые проходят в китайском Чэнду, сообщает БЕЛТА.

На Всемирных играх представлены спортивные дисциплины, которые не входят в олимпийскую программу.

13 августа в Чэнду состоялись соревнования в женском боевом самбо в весовой категории до 59 кг. Белоруска Елизавета Лапаева в первом раунде победила армянку Србуи Овакимян, но в полуфинале уступила Шахзоде Азатовой из Узбекистана. В схватке за бронзовую медаль белоруска не справилась с россиянкой Ниной Сердюк.