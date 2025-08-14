3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Белорусская теннисистка Анна Кубарева вышла в полуфинал турнира ITF в Астане
Белорусская теннисистка Анна Кубарева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира категории ITF-15 в Астане, пишет БЕЛТА.
В сегодняшнем четвертьфинале белоруска выиграла первый сет у россиянки Валерии Савиных с результатом 6:3, а во второй партии вела со счетом 4:3, после чего соперница не смогла продолжить поединок. В 1/16 финала Анна Кубарева в двух партиях победила представительницу Узбекистана Диану Яковлеву - 6:2, 6:0, во втором круге также уверенно переиграла российскую теннисистку Устинью Лекомцеву - 6:0, 6:2, а завтра в полуфинале встретится с еще одной россиянкой Кристиной Кроитор.
В четвертьфинальном матче парного разряда Кубарева и россиянка Екатерина Хайрутдинова победили российский тандем Кристина Кроитор / Екатерина Яшина - 6:2, 6:2, а сегодня в матче за попадание в финал будут соперничать с белорусским дуэтом Дарья Хомутянская / Владислава Зверева.
Соревнования в столице Казахстана завершатся 17 августа.