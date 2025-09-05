Белорусская теннисистка Арина Соболенко третий раз подряд пробилась в финал US Open

Белорусская теннисистка и первая ракетка планеты Арина Соболенко третий раз подряд прошла в финал Открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает БЕЛТА.

Прошедшей ночью в полуфинале действующая чемпионка US Open одолела финалистку прошлого турнира американку Джессику Пегулу, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге, - 4:6, 6:3, 6:4. Год назад в решающем поединке американского первенства Соболенко переиграла Пегулу в двух партиях - 7:5, 7:5. На пути к финалу нынешнего турнира Арина также победила представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108-й номер рейтинга WTA) - 7:5, 6:1, россиянку Полину Кудерметову (67) - 7:6 (7:4), 6:2, канадскую теннисистку Лейлу Фернандес (30) - 6:3, 7:6 (7:2), представительницу Испании Кристину Букшу (95) - 6:1, 6:4, а в четвертьфинале ее соперница чешка Маркета Вондроушова (60) не смогла выйти на корт из-за травмы.

Во втором полуфинальном матче Наоми Осака играет с представительницей США Амандой Анисимовой.

Вечером 5 сентябня в полуфинале мужского турнира соперником действующего чемпиона итальянского теннисиста Янника Синнера (1) будет представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (27), а четырехкратный победитель американского первенства серб Новак Джокович (7) встретится с испанцем Карлосом Алькарасом (2). В прошлом году Янник Синнер обыграл в финале американца Тейлора Фрица - 6:3, 6:4, 7:5.