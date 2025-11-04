Белорусские биатлонисты отправятся в Ханты-Мансийск для проведения первых тренировок на снегу

Национальная сборная Беларуси по биатлону 4 ноября отправляется авиарейсом в направлении Ханты-Мансийска, где проведет первые тренировки на снегу. 22-23 ноября в этом российском городе начнется международный сезон. Позади этап Кубка Содружества на роллерах, впереди первые старты на снегу.

Две с половиной недели остается до старта большого международного сезона биатлона на снегу. Раубичи еще находятся в теплом ноябре, но биатлонисты на пару дней заскочили в родной спорткомплекс, чтобы провести заключительную работу перед снежной вкаткой, проверить тесты на тредбане.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону 2022 года:

"Хочется все лучше и лучше. Всегда сравниваю с компьютерной игрой, когда повышаешь свой уровень и хочешь дойти до предельного. Это очень схоже с тренировочной программой. Я считаю, что это неотъемлемая часть, потому что если человек не горит делом и не заинтересован в своей профессии, в развитии, то сложно будет прогрессировать".

В середине ноября в российском Ханты-Мансийске состоятся первые старты Международной лиги клубного биатлона. Смольские точно выступят в одной команде, а вот кто будет с ними, пока держится в тайне. Но однозначно известно, что это будут интересные сочетания, причем интернациональные.

"В этом сезоне как никогда жду этой встречи, хоть у нас уже и были первые летние старты, но у меня там были некоторые сложности, поэтому жду зимние гонки. Жду и потому, что этот сезон получилось отработать по полной программе, и от себя жду многого", - поделилась олимпийская чемпионка по биатлону 2018 года Динара Смольская.