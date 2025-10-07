Белорусские гимнастки выиграли серебро III Игр стран СНГ

Представительницы Беларуси взяли первые награды соревнований по художественной гимнастике на III Играх стран СНГ в Азербайджане, пишет БЕЛТА.

7 октября юниорки разыграли три комплекта медалей - в личном и групповом многоборье, а также в командном зачете. В групповых упражнениях белоруски Варвара Артеменко, Каролина Цыдик, Майя Климко, Юлия Дружинина, Арианна Пархачева и Маргарита Силич в сумме за программы с пятью обручами и пятью булавами набрали 49,35 балла и стали обладательницами серебра. Победу одержали россиянки (52,65), третий результат показала команда Узбекистана (45,05).

В личном многоборье выступили 30 спортсменок из девяти стран. Наши Кира Бабкевич, Анастасия Ильенко и Маргарита Журович расположились на местах с пятого по седьмое, а Ксения Перепелица закончила соревнования на 12-й строчке. Тройку призеров составили София Ильтерякова (Россия), Азада Атакишиева (Азербайджан) и Айганым Рысбек (Казахстан). Бронзовой медалистке Кира Бабкевич уступила менее одного балла.