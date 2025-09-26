Белорусские представительницы настольного тенниса завоевали первую награду на III Играх стран СНГ

Белорусские спортсмены победно стартовали на III Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане, информирует БЕЛТА.

Программу мультиспортивного форума открыли командные соревнования по настольному теннису, собравшие в Габале ребят не старше 16 лет. В полуфинале женского турнира девушки встречались с хозяйками площадки. В первом матче Яна Жадько со счетом 3:1 по сетам победила Ямур Маммадли, во втором поединке Анна Смирнова уступила Мурзие Нурматовой (2:3). В решающей парной встрече белоруски потерпели неудачу (1:3), став тем самым обладательницами бронзовых наград.

В четвертьфинале командного турнира у парней Алексей Рабушко и Иван Зайцев проиграли сверстникам из России. Всего участники соревнований по настольному теннису на III Играх стран СНГ разыграют девять комплектов наград. Финалы в парном разряде состоятся 28 сентября, призеры в одиночном и смешанном разрядах определятся в понедельник.

III Игры стран СНГ пройдут по 8 октября в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гейгеле и Ханкенди. В состав белорусской делегации вошел 241 атлет в 21 виде спорта. Церемония открытия соревнований состоится 28 сентября.