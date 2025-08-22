3.70 BYN
Белорусские спортсменки завоевали бронзу чемпионата мира в байдарке-четверке на 500 м
Милан принимает чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В финале женских байдарок-четверок на дистанции 500 метров белоруски показали третий результат. Это недавно сформированный экипаж.
К многократным олимпийским призерам - Маргарите Ткачевой и Надежде Кушнер - присоединилась молодежь: Владислава Скриганова и Инна Савчук. Эта бронзовая медаль стала первой для команды.
Маргарита Ткачева, бронзовый призер по гребле на байдарках чемпионата мира - 2025 в Милане:
"Это очень круто, мы очень рады. Конечно, аппетит приходит во время еды. Хотели больше, хотели выше, но первый наш мир (чемпионат мира - прим. ред.), первым нашим составом в 2013 году был третий. Сейчас обновленный состав тоже третий, поэтому начало неплохое".
"Не все шло гладко, возникали споры, но мы понимали, ради чего мы тут сидели и чего хотим. Поэтому мы были третьи", - рассказала Владислава Скриганова, бронзовый призер по гребле на байдарках чемпионата мира - 2025 в Милане.
Инна Савчук, бронзовый призер по гребле на байдарках чемпионата мира - 2025 в Милане:
"Роль сыграли в нашей лодке девочки больше. Они как опытные где-то подсказали, где-то подправили. Потренировались. Да, мало было времени, но все впереди еще".
Надежда Кушнер, бронзовый призер по гребле на байдарках чемпионата мира - 2025 в Милане, отметила, что показывая на тренировках неплохие результаты, понимаешь, что ты конкурентоспособный. "И нам только осталось приехать сюда и показать, на что мы готовы".