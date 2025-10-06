Белорусские спортсмены продолжают яркую борьбу за медали на III Играх стран СНГ

Наши спортсмены продолжают яркую борьбу за медали на III Играх стран СНГ. Сегодня Олимп покорили гребцы. Идет напряженная борьба и в общекомандном зачете. О самых заметных событиях этого дня из Азербайджана Кристина Камыш, Анна Эйсмонт и Андрей Козлов.

III Игры стран СНГ: белорусские гребцы завоевали 15 медалей

Подготовка к финальным заездам у этих спортсменов начинается задолго до стартового сигнала. Перед выходом на воду атлеты перепроверяют каждый экипаж, чтобы он соответствовал всем весовым требованиям. В Мингечевир белорусы пригнали собственный инвентарь. Ведь на родных лодках выступается и легче, и успешнее.

Учебно-спортивный олимпийский комплекс "Кюр" белорусы знают очень хорошо. Во-первых, это база была популярной еще во времена Советского Союза. Во-вторых, здесь зимой тренируется наша нацкоманда по академической гребле с серебряным призером Олимпиады в Париже Евгением Золотым в составе.

У каноистов и байдарочников, также как и у академистов, временные рекорды не фиксируются. В данных видах спорта слишком многое зависит от внешних факторов и погодных условий. К слову, роза ветров на турнире была справедливой. Зато вопросы возникли к соревновательному каналу.

На самом деле это не канал, а река Кура, на которой организованы дорожки, где идут спортсмены. Соответственно здесь есть течение, оно встречное. Что это значит? Преимуществом обладали те экипажи, которые ехали по далеким первым водам.

Уж не знаем, совпадение ли это, но белорусы в своем большинстве гонялись по ближним к зрителям дорожкам. А это значит, что им пришлось преодолевать еще и силу течения. Но ребят это не остановило.

В этот понедельник академисты, байдарочники и каноисты забрали 5 золотых и 2 серебряные награды. А в совокупности эти атлеты принесли 15 медалей в общую копилку сборной страны.

Таким образом, Мингечевир попрощался с III Играми стран СНГ. Этот комплекс стал удачным для тхэквондистов, каратистов и гребцов. Говорим городу спасибо!

Но был белорусский интерес сегодня и в Гяндже. О результатах расскажет Анна Эйсмонт.

Прямо сейчас со мной находится обладатель бронзовой медали III Игр стран СНГ в упражнении стрельба из пневматической винтовки на 10 метров Евгений Потапов.

Евгений Потапов, бронзовый призер III Игр стран СНГ в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м:

"Очень положительные эмоции. И страсть, и грусть, и радость - все было. Грусть была до начала. Так вот бывает иногда, что немножко грустишь перед тем, как сделаешь что-то важное, что-то хорошее.

Он признался, что бронзовая награда греет душу. "Любая медаль она есть медаль, это все хорошо. Даже 4 место тоже хорошее. Сначала я очень сильно отставал. По-моему, со счетом 6:2 в пользу узбекистанца. А потом уже я работал и наработал баллы".

Спортсмен поделился секретом своей психологической подготовки: "Я настраиваю себя так, что как будто я уже проиграл, как будто терять уже нечего. И волнение отступает на второй план уже. Я отпускаю ситуацию и получаю удовольствие от процесса. Главная цель - это получить удовольствие. На таких хороших, больших соревнованиях очень много эмоций, очень много людей, очень много разных стран - участников. Конечно же, в первую очередь надо получать удовольствие".

III Игры стран СНГ: белорусские волейболисты - вице-чемпионы форума

Геннадий Александрович, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу U-16:

"Очень даже неплохой результат. И для наших юных девочек такая заслуженная победа, я считаю".

Алексей Ковалев, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу U-18:

"Вообще мы ехали за золотом, но нам вчера немножко не повезло. Повезло России, удача была на их стороне. Это и сказалось в играх с Узбекистаном, с Кыргызстаном. Когда мы ехали, я ребят настраивал, что здесь нет проходных команд. Каждая команда представляет страну".

Глядя на эти кадры, кто может вообще поспорить, что белорусский спорт - это совершенно великое явление. Когда наши спортсмены выходят на международную арену в честном, соревновательном ритме, без всякой дискриминации, когда каждый представляет свою страну, никаких ограничений, наши ребята это ценят.