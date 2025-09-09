Белорусы обыграли португальцев на старте суперфинала Евролиги по пляжному футболу

9 сентября в итальянском Виареджо стартовал суперфинал Евролиги по пляжному футболу. На групповой стадии наша дружина должна соперничать с португальцами, французами и итальянцами. 9 сентября у нас был стартовый матч против команды Португалии.

Кстати, этот оппонент очень неудобен для дружины Николаса Альварадо. Прежде белорусы и португальцы пересекались 14 раз, лишь в 4 случаях успех был на нашей стороне. Но то было прежде. Команда Синеокой к середине третьего периода уступала со счетом 1:3, но сумела за короткий период выйти вперед.

Юрий Петровский сократил отставание, Евгений Новиков восстановил паритет. При счете 3:3 Олег Гапон воспользовался ошибкой защитника португальцев, вывел нашу команду вперед, оформив дубль. Итог 4:3.

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Первая игра всегда на турнире тяжелая. Во-первых, у нас на восстановление было, можно сказать, сутки. При счете 3:1 мы верили, что мы сможем вернуться в игру. И главное было реализовать свои моменты. И видно было, что португальцы голову опустили. Мы это почувствовали и дожали. Олег (Олег Гапон - прим. ред.) забил очень важный гол наконец-то. Поэтому мы очень счастливы, что такую тяжелую игру выиграли, она нам придаст силы в дальнейшем".

10 сентября белорусы сыграют с французами, а 12 сентября завершат первый этап матчем с обладателями серебра прошлого сезона - итальянцами.

Поединок против команды Франции можно будет увидеть в эфире телеканала "Беларусь 5" 10 сентября в 16:30.